Николай Свиридов. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Умер легендарный воронежский бегун, заслуженный мастер спорта СССР Николай Свиридов. Николаю Ивановичу было 84 года.

Николай Свиридов – пятикратный чемпион СССР. Он участвовал в двух Олимпиадах. На Играх 1968 года в Мехико занял пятое место на дистанции 10000 метров. Это был лучший результат среди европейских спортсменов. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Свиридов стал восьмым на дистанции 5000 метров. Кроме того, Николай Иванович - неоднократный рекордсмен СССР и Европы, победитель многих международных соревнований.

Свой последний высокий титул Николай Свиридов завоевал в 35 лет, став в 1973 году победителем Кубка Европы.

С 1977 по 1982 год работал тренером Спорткомитета СССР, с 1975 по 2004 год - тренером в воронежской школе высшего спортивного мастерства.

Соболезнования по поводу смерти Николая Свиридива выразил Александр Гусев. Губернатор отметил, что несмотря на выгодные предложения, Николай Иванович всегда оставался верен родной земле.