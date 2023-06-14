Путин назначил двух новых судей в Воронежской области

Две женщины пополнили судейский корпус Воронежской области. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В судейском корпусе Воронежской области – небольшое кадровое пополнение. Президент России Владимир Путин своим указом назначил двух служителей Фемиды на новые должности.

Повышение получила Маргарита Вершинина. После окончания юрфака ВГУ в 2011-м она год отработала секретарем в Коминтерновском райсуде. С августа 2012-го по октябрь 2014 года трудилась на аналогичной должности в Железнодорожном райсуде, а с октября 2014-го и по сентябрь 2019-го – там же помощником судьи. С 2019 по 2021 годы она работала в Воронежском облсуде. Там Вершинина также была помощником судьи. Затем трудилась мировым судьей в Бутурлиновском районе. Теперь же Вершинина будет судьей в Ленинском районном суде. Этот статус она получила на неограниченный срок.

А в Лискинском районе появился новый мировой судья. Им стала Наталья Марковкина. У нее еще более богатый опыт. С 2009 по 2010 годы она работала помощником судьи Таловского райсуда, а с июля 2010 года до нынешнего назначения – помощником председателя Таловского райсуда.