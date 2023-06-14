В Воронеже в ДТП с упавшим столбом обошлось без пострадавших

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В ГИБДД сообщили подробности ДТП в Березовой роще, где на дорогу рухнул столб, перекрыв движение и спровоцировав огромную пробку утром 14 июня.

Причиной падения столба стала авария. По предварительным данным полиции, около 7.50 на улице Ломоносова 25-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай», въехал в опору линии электропередачи. Столб рухнул на машину.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Обошлось без пострадавших.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.