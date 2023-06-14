В Воронеже под уголовное дело попал начальник отдела налоговой инспекции

Воронежские следователи возбудили уголовное дело на начальника отдела оперативного контроля налоговой инспекции за злоупотребление должностными полномочиями. Материалы для этого предоставили сотрудники УФСБ России по Воронежской области.

По предварительным данным, в 2021 году начальник отдела налоговой службы предоставил своему знакомому, занимающемуся незаконной банковской деятельностью, сведения из автоматизированного комплекса налоговой службы о выявленном расхождении в поданной коммерческой организацией налоговой отчетности.

И посоветовал ему внести изменения в налоговую отчетность: изменить сведения о контрагенте на другое юридическое лицо в связи с возможным выявлением сотрудниками налогового органа признаков фиктивности данных сделок. В итоге это привело к невозможности выявления факта неправомерного принятия вычета по НДС в размере более 5 млн рублей.

- В ходе следственных действий изъяли электронные носители, содержащие сведения об обстоятельствах совершения преступления. Мужчина задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На допросе он воспользовался правом не свидетельствовать против себя. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Алексей Ширяев.