В воронежском микрорайоне задержали наркосбытчика

Фото ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В Воронеж на территории микрорайона «Электроника» полицейские задержали наркосбытчика, который оборудовал тайники-закладки для распространения наркотиков. 31-летнего мужчину повязали с поличным в тот момент, когда он оборудовал очередной тайник.

Во время досмотра в нагрудной сумке мужчины нашли шесть свертков с веществом. Экспертиза подтвердила, что это героин.

Похожие по внешнему виду три свертка оперативники обнаружили в закладках на территории Железнодорожного района. Еще три таких же нашли в квартире у задержанного в Северном районе во время обыска.

- Также оперативники изъяли у подозреваемого мобильный телефон с указанием координат мест, оборудованных закладками и несколько банковских карт, на которые задержанному перечислялись денежные средства от соучастников, за каждую оборудованную закладку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Задержанный дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.