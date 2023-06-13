В центре Воронежа на две недели перекроют улицу

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа сообщила о временном закрытии проезда по улице Бехтерева. Ограничение вводится с 6.00 14 июня и будет действовать до 24.00 30 июня. Запрещающий знак будет распространяться на отрезок улицы от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с улицей Художника Бучкури.

Как рассказали в горадминистрации, причиной перекрытия станут работы АО «Квадра» по капитальному ремонту теплотрассы на этом участке.

Предстоящие две недели местным жителям придется искать пути объезда.