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НовостиОбщество13 июня 2023 12:07

В центре Воронежа на две недели перекроют улицу

На улице Бехтерева грядет ремонт теплотрассы
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа сообщила о временном закрытии проезда по улице Бехтерева. Ограничение вводится с 6.00 14 июня и будет действовать до 24.00 30 июня. Запрещающий знак будет распространяться на отрезок улицы от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с улицей Художника Бучкури.

Как рассказали в горадминистрации, причиной перекрытия станут работы АО «Квадра» по капитальному ремонту теплотрассы на этом участке.

Предстоящие две недели местным жителям придется искать пути объезда.