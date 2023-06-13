В Воронеже фестиваль «Музыка мира» посетили 3500 зрителей

. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«Музыке мира» нечасто везет с погодой, поэтому любители этнических напевов особо не расстроились, увидев метеопрогноз на 11 июня. Дождевики вдобавок к «пенкам» - и вуаля: в этом году фестиваль посетили 3500 зрителей. Главное – чтобы ветер не перекрывал микрофон, а танцевать можно и под дождем. Команда Платоновфеста всегда старается открыть для публики новые имена, показать, насколько разноплановы искусство в целом и музыка в частности.

В этом году в программе этники Платоновфест представил четыре коллектива из разных уголков мира – в Белом колодце выступили артисты из ЮАР, Грузии, Турции и Сибири.

Открыла опен-эйр группа из Южной Африки The Soil. Музыканты из бедного пригорода Йоханнесбурга согрели зрителей своей солнечной энергетикой и смесью джаза и афро-соула с хип-хопом и афро-попом, элементами госпела и спиричуэлса.

- У нас разные музыкальные вкусы, и когда мы создаем общие композиции, каждый вносит элементы своих любимых жанров. В итоге у нас выкристаллизовался собственный стиль, который мы называем kasi soul, наша музыка имеет сильную духовную основу, нам кажется, она несет исцеляющий эффект, - говорят музыканты. – Нам очень нравится выступать на открытых площадках, нас вдохновляет, что происходит единение со зрителями, нам нравится быть причастными к этой объединяющей энергетике. И это очень круто – открывать сегодня ваш фестиваль!

. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

А потом зажгла Меги Гогитидзе из Грузии. Колоритная певица, соединяющая в своем творчестве фолк, рок, джаз и дрим-поп, не смогла долго устоять на сцене, а пошла в народ, поскольку любит единение с публикой.

- Мне очень нравятся опен-эйры, где я вижу много лиц, вижу, как люди впитывают музыку, настраиваясь на одну волну. За это же я ценю и моих кубинских музыкантов, потому что они как-то сразу «сжились» с моими композициями, они именно чувствуют мое творчество, пропускают его через себя. А я живу своей музыкой. Меня не интересует популярность как таковая - мне важнее, что моя музыка находит отклик и остается в сердцах людей. И мне очень понравились ваши люди, их доброта, что хочется снова вернуться в Воронеж, - призналась Меги.

. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Продолжившая лайн-ап фестиваля команда Light in Babylon на 100% оправдывает свое название – в ней играют музыканты из Франции, Турции, России, а солистка имеет ирано-израильские корни.

- Мы начинали как уличные музыканты в Стамбуле. Это город, в котором встречаются Европа и Азия, съезжаются люди из стран, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, это настоящее столкновение культур. И мы из разных стран, говорим на разных языках, но у нас есть наша музыка – язык эмоций, который понятен всем, который объединяет. Например, когда я пою на иврите, даже не знающие языка, понимают смысл, - говорит вокалистка Михаль Камаль. – Именно наши уличные выступления сделали нас популярными, попав в интернет. Мы поем о многом – о том, что трогает нас в моменте времени. Сегодня я буду исполнять песню «Девушка из Тегерана». После отъезда нашей семьи из Ирана во время исламской революции, у нас осталось там много друзей, в том числе и девушки-исполнительницы, которым запрещено выступать. Поэтому я пою для них и за них.

Эффектную точку в программе «Музыки мира» поставил российский коллектив OTYKEN. Тоже соединяющий в своем творчестве множество жанров и аутентичных элементов музыки коренных народов Сибири. Многонациональная команда эффектно миксует таежные мелодии, горловое пение и использование старинных инструментов с современными мотивами.

- Название нашей группы OTYKEN переводится с тюркского как «священное место» - там воины складывали свое оружие и вели переговоры. У нас тоже есть собственное место силы в Сибири – Белая гора, нетронутое цивилизацией, куда мы ездим заряжаться энергией, - рассказали участники коллектива. – Мы поем на чулымском, хакасском, долганском и русском языках клубную музыку, называя свой стиль сибирский R&B. Наши костюмы – тоже смешение элементов фольклорной одежды народов Сибири.

Выступление OTYKEN получилось очень колоритным и атмосферным.