Воронежский прыгун Юрий Ожгибесов опередил чемпиона мира

Юрий Ожгибесов. Фото со страницы департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

На минувших выходных состоялся 10 этап серии легкоатлетических стартов «Королева российского спорта. В мужской части соревнований в прыжках в длину чемпионом стал воронежец Юрий Ожгибесов. В первой же попытке наш земляк «улетел» на 7,79 метра - это его лучший результат в нынешнем сезоне.

Второе место занял москвич Юрий Чермошанский – 7,62, а бронзу завоевал Артем Гурин из Белоруссии – 7,61. Чемпион мира, прошлогодний победитель турнира в Твери Александр Меньков занял четвертое место.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Юрий Ожгибесов завоевал серебро на международном турнире по прыжкам в длину в Москве.