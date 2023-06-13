В Воронеже водитель «Форда» с палкой набросился на пешехода

Скриншот видео.

В Воронеже водитель, вооруженный палкой, набросился на пешехода. Видеозапись заключительной части потасовки появилась в местных пабликах накануне, 12 июня.

Если верить автору ролика, то инцидент произошел на остановке «‎Улица Димитрова»‎ на Ленинском проспекте. На видео видно, что мужчина несколько раз бьет палкой пешехода, а тот, едва встав на ноги, опять падает на асфальт. После этого водитель садится за руль «Форда». А пострадавший, поднявшись, пытался ударить кулаком по багажнику отъезжающей машины.