В Воронежской области из-за сильного ветра остаются без света дома в шести районах

Ремонтные бригады продолжают ликвидацию аварий. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Энергетики продолжают ликвидировать последствия обрыва сетей из-за сильного ветра. Ситуация за несколько часов немного поменялась. Свет вернулся в села Рамонского и Панинского районов, а вот в Нижнедевицком, напротив, случились его отключения. Также пока продолжают ликвидировать аварии в Новоусманском, Семилукском, Хохольском, Верхнехавском и Кантемировском районах.

- Для скорейшего восстановления электроснабжения привлечены силы и средства из других районов электрических сетей. По состоянию на 18.30, работы ведут 83 бригады энергетиков в составе 207 человек и 100 единиц техники. Заработал мобильный пункт энергетиков в здании администрации села Девица Семилукского района. В нем можно получить консультацию специалистов по работе с потребителями, - сообщили в «Воронежэнерго».

Энергетики напомнили, что в случае проблем со светом нужно дозваниваться по бесплатному телефону прямой линии контакт-центра «Россетей» 8(800)220-0-220. Она работает круглосуточно.