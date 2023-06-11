В Воронежской области на участке железной дороги приостановили движение из-за белгородского ЧП

Железнодорожное движение от Лисок на время приостановили. Фото: из архива «КП»

В Воронеже из-за белгородского ЧП приостановили железнодорожное движение на участке Лиски-Валуйки. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД. К тому же из Лисок на помощь соседям выезжал восстановительный поезд.

Напомним, 10 июня в 21.47 в Белгородской области на перегоне Хлевище – Бирюч на территории Алексеевского городского округа сошел с рельсов грузовой поезд. В нем было 15 пустых вагонов. Пострадавших во время ЧП не было. Пустой состав следовал до станции одного из местных предприятий. Причины ЧП сейчас выясняют.