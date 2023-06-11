В Воронеже на следующей неделе отключат горячую воду в 167 домах

Горячая вода на пару недель исчезнет у всех горожан в квартирах с централизованным отоплением. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 12 по 18 июня плановые отключения горячей воды будут в 167 домах пяти районов: Центрального, Коминтерновского, Советского Левобережного и Железнодорожного. Счастливое исключение составит Ленинский. Там велико число домов в частном секторе, где отопление, как правило, газовое.

Если ваш дом обслуживает «Квадра», чтобы узнать, попадаете ли вы под отключение, нужно пройти по этой ссылке и вбить свой адрес. Если же у вас другая компания, надо посмотреть общий список, опубликованный на сайте мэрии.

Иногда возможен перенос сроков отключений. Уточнить их причину и продолжительность можно у обслуживающей дом организации. Обычно об изменениях сроков сообщают в объявлениях у подъездов, поэтому обращайте на них внимание.