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НовостиСпорт10 июня 2023 17:09

Воронежский «Факел» выиграл у «Енисея» и остался в Премьер-лиге

Дубль сделал Роман Акбашев
Юрий КОЗЛОВ
Роман Акбашев открывает счет в матче.

Роман Акбашев открывает счет в матче.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Решающую для "Факела" игру в Воронеже против красноярского "Енисея" начал символическим ударом уже приносивший победу нашему клубу в тогдашнем варианте стыков в 1988 году Андрей Карпенко.

Только что Андрей Карпенко (в центре) сделал первый символический удар.

Только что Андрей Карпенко (в центре) сделал первый символический удар.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Факел начал матч как и подобает фавориту. На 8 минуте Роман Акбашев обыграл двух соперников, отдал пас. Его партнера сбили. Сам же Роман реализовал пенальти.

Потом Факел откатился назад и достаточно уверенно оборонялся. А на 71 минуте провалом защиты гостей воспользовался Акбашев. Он выбежал на свидание с вратарем и отправил мяч точно в угол - 2:0. Счет больше не менялся.

Радость Романа Акбашева после второго гола.

Радость Романа Акбашева после второго гола.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Факел остался в Премьер-лиге. Восторженные трибуны долго благодарили команду за сезон. Кстати, зрителей собралось, пожалуй, рекордное число - почти 15 тысяч.

Мощно болели вернувшиеся на один матч фанаты.

Мощно болели вернувшиеся на один матч фанаты.

Фото: Юрий КОЗЛОВ