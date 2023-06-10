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НовостиОбщество10 июня 2023 10:58

В Воронеже наказали катавшего друзей на крыше машины автомобилиста

Парня уличили и в других нарушениях
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже очевидцы сняли на видео мчавшую по проспекту Революции «десятку», на крыше которой был мужчина и задорно распевал песню «Знаешь ли ты». Ролик разместили в соцсетях и он привлек внимание сотрудников ГИБДД.

Через некоторое время водителя легковушки задержали. Им оказался 23-летний житель Панинского района. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

На автомобилиста составили административные протоколы. Штрафы ему грозят за нарушение правил перевозки пассажиров. Также оказалось, что он без разрешения ГИБДД внес изменения в конструкцию легковушки и не оформил полис ОСАГО.