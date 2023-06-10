В Воронежской области пьяный мотоциклист влетел в металлический забор

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла ночью в Борисоглебске 9 июня. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 19-летний водитель на мотоцикле «Ирбис Вираго» ехал по улице Линейной. В 00.05 у дома №36 он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и влетел в металлическое барьерное ограждение. Парень при этом был пьян.

В результате ДТП молодого человека по скорой увезли в больницу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.