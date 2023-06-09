В День России популярные музеи Воронежской области можно посетить бесплатно

Визит во Дворцовый комплекс Ольденбургских можно совместить с отдыхом на природе возле реки Воронеж.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
В понедельник, 12 июня, в День России посещение семи популярных музеев Воронежской области сделали бесплатным. Такое решение, призванное повысить интерес земляков к такой форме проведения досуга, проявили в региональном департаменте культуры. Правда, экспонаты придется изучать самостоятельно, без рассказа экскурсовода.
В столице Черноземья можно будет бесплатно пройти в следующие культурные места:
- областной краеведческий музей;
- областной художественный музей им. И.Н. Крамского;
- областной литературный музей им. И.С. Никитина.
В районах области бесплатный проход будет разрешен в музеи-заповедники «Костенки» и «Дивногорье». А также во Дворцовый комплекс Ольденбургских и Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского. Там знакомство с экспонатами можно совместить с прогулками на фоне прекрасной природы Центрального Черноземья.