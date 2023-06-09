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НовостиОбщество9 июня 2023 15:41

В День России популярные музеи Воронежской области можно посетить бесплатно

Правда, придется обходиться без услуг экскурсовода
Олег КУЗНЕЦОВ
Визит во Дворцовый комплекс Ольденбургских можно совместить с отдыхом на природе возле реки Воронеж.

Визит во Дворцовый комплекс Ольденбургских можно совместить с отдыхом на природе возле реки Воронеж.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В понедельник, 12 июня, в День России посещение семи популярных музеев Воронежской области сделали бесплатным. Такое решение, призванное повысить интерес земляков к такой форме проведения досуга, проявили в региональном департаменте культуры. Правда, экспонаты придется изучать самостоятельно, без рассказа экскурсовода.

В столице Черноземья можно будет бесплатно пройти в следующие культурные места:

- областной краеведческий музей;

- областной художественный музей им. И.Н. Крамского;

- областной литературный музей им. И.С. Никитина.

В районах области бесплатный проход будет разрешен в музеи-заповедники «Костенки» и «Дивногорье». А также во Дворцовый комплекс Ольденбургских и Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского. Там знакомство с экспонатами можно совместить с прогулками на фоне прекрасной природы Центрального Черноземья.