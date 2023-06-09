Какие скрининги для выявления онкологии доступны воронежцам

Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство форм рака на ранних стадиях можно вылечить. Самые распространенные онкологические заболевания – рак молочной железы у женщин и рак простаты у мужчин – в самом начале успешно поддаются терапии. Согласно статистике, выживаемость таких пациентов более 95%. То есть чем раньше пациент и врач узнают о болезни, тем больше шансов, что рак удастся победить.

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР АНАЛИЗОВ

Сделать выявление онкологии более ранним – одна из главных задач системы здравоохранения во всем мире. Для этого медицинское сообщество старается повысить информированность общественности о различных симптомах рака и содействовать тому, чтобы люди обращались за помощью сразу же после появлении первых признаков онкологии. Медорганизации оснащают современным оборудованием, а специалистов обучают точной и актуальной диагностике. Кроме того, онкопациентам предоставляют доступ к безопасному и эффективному лечению, включая обезболивание.

Для ранней диагностики рака необходимо сдать стандартный пакет анализов и пройти исследование по показаниям врача. Как правило, применяют следующие методы: обследование на наличие онкомаркеров, маммографию (при подозрении на опухоль молочной железы), диагностику с помощью эндоскопии (способ осмотра полостей тела), МРТ, УЗИ, рентген, гистологию.

Но есть еще один способ, практическую пользу которого нельзя отрицать. Это диспансеризация.

СЕМЬ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

С ее помощью можно выявить несколько видов онкологии. Например, рак шейки матки. Скрининг актуален для женщин в возрасте от 18 до 64 лет. Раз в год пациентки имеют право на осмотр гинекологом и взятие мазка, а раз в три года на цитологическое исследование мазка с шейки матки. Если по результатам анализа выявится патология, то женщину направят на повторную консультацию.

Следующий вид – рак молочной железы: для женщин в возрасте от 40 до 75 лет, раз в два года. Пациентке делают маммографию обеих молочных желез в двух проекциях. При обнаружении отклонений отправляют на осмотр к гинекологу.

Раннее выявление рака предстательной железы: для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет. На 1 этапе сдается анализ ПСА. Если показатели повышены, то пациент идет на осмотр к хирургу или урологу.

Скрининг на колоректальный рак: от 40 до 64 лет – раз в два года, от 65 до 75 лет – раз в год. В этом случае проводится исследование кала на скрытую кровь. Далее, если требуется, врач проводит дополнительный осмотр и манипуляции.

Ежегодно доступно выявление визуальных локализаций рака. Сначала врач осматривает кожные покровы, слизистые губ и рта, пальпирует щитовидную железу и лимфоузлы. Затем возможны консультации с дерматовенерологом, стоматологом, эндокринологом, проведение дерматоскопии.

Выявление опухолей пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: пациенты в возрасте 45 лет. На первом этапе эндоскопическое исследование просвета пищевода и двенадцатиперстной кишки, полости желудка. На втором - дообследование, в том числе в условиях стационара.

И последний скрининг – на выявление рака легких. Проводится с 18 лет ежегодно. Сначала пациент идет к терапевту, затем его отправляют на рентген или КТ легких.

Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».