«Провоцирует ожирение и ухудшает состояние при диабете»: воронежские врачи рассказали о влиянии алкоголя

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Многие мировые исследования подтверждают, что употребление алкоголя, особенно в больших количествах, провоцирует резкий набор веса. В последствии это приводит к ожирению. Алкоголь вреден всем и особенно людям, которые хотят похудеть и следят за калориями.

«Хорошая закуска не поможет»

Причин набора веса при употреблении спиртного несколько. Попадая в организм, алкоголь замедляет обмен веществ и блокирует расщепление жиров и углеводов. Все процессы направлены на выведение токсинов из организма. Это задерживает сжигание жиров, а значит, они еще больше накапливаются.

Кроме того, алкоголь провоцирует обезвоживание и избыточное накопление межклеточной жидкости – тем самым вес увеличивается за счет появления отеков.

Даже небольшое количество спиртного усиливает аппетит. И человек просто перестает обращать внимание на то, что и сколько он съел. Коктейли, ликеры, настойки, наливки, пиво, сладкие вина быстрее приводят к набору лишнего веса. А различные дополнительные компоненты – фрукты, специи, кофе, сиропы, консерванты, красители, усилители вкуса и аромата еще больше повышают калорийность алкоголя.

Кстати, среди населения бытует устойчивый миф о том, что хорошая закуска помогает избежать опьянения. Мол, хорошо ешь, тогда сможешь пить без ущерба для сознания и состояния. Однако медики развеивают этот миф: обильная жирная закуска не помогает. Пищевой ком в желудке просто замедляет всасывание алкоголя и оттягивает наступление сильного опьянения. Нередки случаи, когда после обильной трапезы с неумеренными возлияниями человек возвращается домой, и уже там впадает в алкогольную кому. Жирная еда в сочетании с алкоголем – сильный удар по поджелудочной железе. Поэтому и обострения панкреатита случаются очень часто после застолий.

«Хуже всего, когда пациент скрывает правду»

Попадая в организм, спиртное также ухудшает всасывание и усиливает потерю магния, кальция и других микроэлементов и витаминов. Дефицит веществ, в свою очередь, приводит к нарушению выработки гормонов эндокринной системой. О рисках, связанных с употреблением горячительных напитков, рассказала специалист диабетологического центра областного консультативно-диагностического центра Татьяна Кузнецова.

– Самый часто встречаемый диагноз у наших пациентов – это сахарный диабет. Основным отрицательным фактором употребления алкоголя при диабете является цитотоксичность, то есть действие этанола на клетку. Погибают клетки поджелудочной железы и печени, в результате чего снижается секреция инсулина поджелудочной железой, – объяснила эндокринолог.

По слова медика, наиболее проблемными становятся ситуации, когда пациент скрывает пагубную привычку.

– Однажды ко мне на прием пришла пациентка на инсулинотерапии с жалобами на частое снижение концентрации глюкозы в крови в течение всего месяца. Стаж диабета около 10 лет. Мы провели обследование для уточнения причины отклонений, но анализы не выявили ничего, что могло понижать уровень глюкозы. На вопрос об употреблении алкоголя, женщина дала отрицательный ответ. Тогда мы решили уменьшить дозу инсулина, но при этом появились эпизоды увеличения содержания глюкозы в крови. На очередной консультации я ощутила запах алкоголя от пациентки, после чего она созналась, что часто принимает спиртное после стресса. Это и послужило причиной ухудшения ее состояния.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».