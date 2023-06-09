Воронежцев предупредили о перекрытии переулка Суворовский с 13 июня

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В мэрии Воронежа сообщили о грядущем перекрытии автомобильного движения по переулку Суворовскому - от улицы Суворова (между домами №№ 46А-52) до улицы Добролюбова (между домами №№ 29 и 31А). Запрещающие знаки здесь будут действовать с 8.00 13 июня до 18.00 10 июля.

Перекрытие необходимо для работ, связанных с устройством наружных сетей газоснабжения к строящемуся объекту на набережной Чуева, уточнили в администрации города.

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