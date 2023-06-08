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НовостиОбщество8 июня 2023 16:49

Телеведущая Ксения Собчак оплатила съемное жилье в Воронеже для беженцев из Белгородской области

Об этом она рассказала в своем телеграм-канале
Алексей СЕРГУНИН

Скандально известная телеведущая Ксения Собчак рассказала о помощи белгородцам, которым из-за обстрелов пришлось покинуть свой региона. В частности одна из семей приехала в Воронеж, так как 87-летняя пенсионерка захотела перебраться в более спокойное место. В итоге Собчак и ее команда оплатила белгородцам три месяца проживания в областном центре, а также комиссию агента и депозит.

- Надеемся, что в большинстве случаев этого хватит, чтобы семья смогла встать на ноги, найти работу и немного обустроиться, - пояснила Ксения в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».