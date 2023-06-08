С помощью уникального аппарата воронежские врачи лечат малышей с гемангиомами

За год работы специалисты областной детской больницы №1 проконсультировали более 500 малышей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Год назад в Воронежской областной детской больнице №1 стартовал инновационный проект по лечению младенческих гемангиом (доброкачественных сосудистых опухолей) у ребят всех возрастов.

Новизна подхода заключается в объединении консультативной помощи, а также диагностики и лечения по принципу «все в одной клинике».

- Дети, получившие консультацию или лечение, заносятся в единую базу, производится сравнительное фотодокументирование результатов. Абсолютно все лечение и обследование ребят осуществляется бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, - пояснили в ВОДКБ№1

Для диагностики специалисты используют УЗИ с допплеровским картированием, магнитно-резонансную томографию и рентгеновскую компьютерную томографию в сосудистом режиме, с 3D-моделированием. При необходимости, обследование выполняется при погружении пациента в медикаментозный сон. Терапию медики подбирают с учетом показаний кардиомониторинга, так как крайне важно избежать осложнений со стороны сердечной деятельности.

- Для лечения гемангиом используется самая современная лазерная система, которая совмещает в себе две длины волн для воздействия на поверхностный и глубокий компонент сосудистой опухоли. Эта установка на сегодняшний день не имеет аналогов, и в Центральном Черноземье представлена только в нашей клинике, - добавили в областной детской больнице №1.

За год работы специалисты ВОДКБ№1 проконсультировали более 500 детей, свыше 100 из них уже прошли обследование и лечение. Среди маленьких пациентов – жители Воронежской, Белгородской и Липецкой областей.

- Результаты лечения по-настоящему впечатляют нас и родителей наших пациентов. Это вдохновляет отделение хирургии новорожденных на дальнейшее развитие данного направления работы, - подытожили медики.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».