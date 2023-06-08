В центре Воронежа на День молодежи будет работать семь развлекательных площадок

Развлечений для молодых людей 24 июня в парке «Орленок» будет немало. Фото: предоставлено организаторами

В День молодежи, 24 июня, в парке «Орленок», расположенном в центре Воронежа, с 16.00 до 21.00 будет работать семь развлекательных площадок. Об этом сообщили организаторы праздника.

На площадке «Вертикаль знания» проведут интерактивные лекции, квизы и интеллектуальные игры.

Кастомизировать одежду (то есть, сделать подбор вещей, их индивидуализацию под того или иного человека с помощью подручных материалов, например, красок или ниток) и прокачать творческие навыки можно будет на площадке «Вертикаль креатива».

Также участники Дня молодежи в «Орленке» научатся делать игрушки для детей из хосписов и оказывать первую медицинскую помощь. Этим будут заниматься во время мастер-классов на площадке «Вертикаль добра». Также там соберут гуманитарную помощь для тех, кто в ней нуждается.

На «Открытом микрофоне» смогут показать свои таланты все желающие, в том числе студенческие коллективы. Участников конкурсов наградят специальными призами.

Для тех, кто любит историю, на площадке «Вертикаль Родины» проведут мастер-классы по гончарному мастерству и стрельбе из лука.

Также будет работать площадка «Вертикаль движения». Там для ребят старше 14 лет проведут специальные акции и мероприятия.

На площадке «Вертикаль профессии» пройдет ярмарка вакансий. Там любой желающий сможет познакомиться с потенциальными работодателями и узнать больше о разных компаниях.

Впервые в Воронеже на Дне молодежи зафиксируют рекорд России по нарезке фруктового салата. Кроме того, в парке будут работать выставки и фотозоны, а среди участников праздника, которые зарегистрируются и придут на мероприятие, разыграют подарки.

Зарегистрироваться на День молодёжи можно по ссылке. Подробнее о спикерах и условиях участия в «Открытом микрофоне» и установлении рекорда России можно узнать в группе Дома молодёжи ВКонтакте.