Воронежский легкоатлет Юрий Ожгибесов завоевал серебро на международном турнире по прыжкам в длину

Юрий Ожгибесов (крайний слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Вчера, 7 июня, в рамках недели легкой атлетики в Москве прошёл День прыжков в длину с участием сильнейших российских, белорусских и турецких атлетов. Наш земляк Юрий Ожгибесов занял второе место с результатом семь метров 53 сантиметра.

Победу отпраздновал Артем Чермошанский. Он превзошел результат Юрия на 13 сантиметров. Третьим финишировал Артемий Коленченко – 7,49 метра.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воспитанник Геннадия Козловцева победил на первенстве страны-2022. В Казани он «улетел» на 7,86 метра.