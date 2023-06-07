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НовостиОбщество7 июня 2023 17:42

Воронежцам рассказали, как будут работать отделы ЗАГС на День России

Будет несколько выходных дней
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Управление ЗАГС Воронежской области сообщило, как будут работать отделы в связи с празднованием Дня России.

В территориальных отделах ЗАГС Воронежа (Центральный и Ленинский, Железнодорожный, Коминтерновский, Советский, Левобережный) выходными днями станут 11, 12, 13 июня. С 14 июня прием будет идти по обычному графику.

В области отделы ЗАГС 11 и 12 июня не будут работать. 13 июня будет производиться только регистрация смерти. А с 14 июня прием будет идти по обычному графику.

Отдел ЗАГС по регистрации смерти Воронежа (Ленинский проспект, 154) 11 и 12 июня не будет работать. С 13 июня и далее – работает по обычному графику.