Возникает из-за плохой экологии и передается по наследству: шесть мифов о раке

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Диагноз, который боится услышать каждый пациент, - «онкология». Во многом это связано с мифами, которые окружают болезнь. Врачи Воронежского областного онкодиспансера развеяли самые распространенные из заблуждений.

Миф 1: Раком болеют из-за плохой экологии и излучения от компьютеров и прочих гаджетов

Ученые разных стран провели несколько масштабных исследований, пытаясь выяснить, влияют ли сотовые телефоны на появление рака мозга у пациентов. Но все результаты оказались отрицательными. То есть прямой связи между излучением от гаджетов и онкологией они не выявили. Утверждения о том, что раньше экология была лучше, поэтому и раком не болели, также не нашли научного обоснования. Дело в том, что в прошлом у медицины не было современных возможностей диагностировать рак, не было медицинского оборудования (ПЭТ/КТ, КТ, МРТ), да и сами пациенты редко доживали до преклонного возраста. Суровая правда такова, что еще 100-200 лет назад люди умирали от эпидемий и войн, даже обычная простуда могла закончиться фатально. Злокачественные заболевания существовали всегда. Еще в V веке до нашей эры Гиппократ упоминал в одном из своих трактатов меланому. Рост числа раковых заболеваний свидетельствует скорее о выявляемости злокачественных опухолей, чем о том, что их стало больше в принципе. К примеру, за год пандемии коронавируса, число онкобольных по данным статистики сократилось. Значит ли это, что болеть раком стали меньше? Нет, цифры отражают тот факт, что диспансеризация и прием у врачей в этот период проходили меньше людей, чем обычно.

Миф 2: Рак передается по наследству

Раковые клетки есть у всех. Просто в какой-то момент опасные мутации перерождаются в злокачественную опухоль. Наследственного рака не существует, то есть если у вашего родственника диагностировали онкологическое заболевание, то это не значит, что вы тоже обязательно заболеете. Но риск передачи «сломанного гена» все же существует. Ученые выделили гены, связанные с риском развития рака молочной железы и яичников. Однако опять же, единичная мутация не приводит к наследственности.

Насторожить может сочетание нескольких факторов:

- если онкологические заболевания выявили у нескольких кровных родственников в возрасте до 50 лет;

- если в семье несколько родственников с одной стороны болели одним видом рака, например, по женской линии было несколько случаев рака молочной железы.

- если у родственника первой линии (мать/отец/брат/сестра) диагностировали редкий вид рака или онкологическое заболевание развивалось без факторов риска, например, рак легких у некурящих мужчин.

В любом из этих случаев предрасположенность к развитию рака будет выше, чем у тех, чьи родственники не болели. Имеет смысл сделать генетический тест на мутации и посетить врача онколога, чтобы он помог разобраться в уровнях риска и составил план обязательных онкоскринингов. Плюс обязательно нужно скорректировать свой образ жизни и отказаться от вредных привычек, которые увеличивают риск развития мутации раковых клеток.

Миф 3: Доброкачественные опухоли всегда перерождаются в рак

Доброкачественные опухоли влияют на окружающие органы и ткани, когда увеличиваются в размерах, но не прорастают в них, как злокачественные и не дают метастазы. Поэтому сейчас их удаляют по рекомендации врача или по желанию пациента. Исследования показали, что миомы матки, новообразования в молочной железе или печени, кисты яичника не становятся злокачественными. Другое дело, что даже после многочисленных исследований врачи не могут со 100% уверенностью сказать, что выявленное новообразование доброкачественное. Иногда только диагностическая хирургическая операция и гистология могут дать ответ на этот вопрос.

Миф 4: Рак всегда развивается стремительно

Разные виды онкологии развиваются с разной скоростью. Многое зависит и от индивидуальных особенностей организма. Есть агрессивные формы рака, которые прогрессируют быстро. Они хуже поддаются лечению, и на начальной стадии их, как правило, сложно выявить. Но большинство видов рака развивается медленно, и на ранних стадиях есть время пройти обследование и подобрать индивидуальную схему лечения. В редких случаях требуется немедленное хирургическое вмешательство, когда существует угроза жизни пациента.

Миф 5: Можно вылечиться альтернативной медициной

Механизм лечения от рака сложен. Но все методы подвергались тщательным научным исследованиям, и доказали свою эффективность. И ни в один протокол лечения народные средства не входят. Наоборот, их применение зачастую снижает эффективность терапии, назначенной врачом, и приводит к серьезным осложнениям. Даже фитопрепараты, настойки трав, могут вызвать аллергические реакции, дополнительную нагрузку на печень и увеличить риск кровотечения. Но самое главное, о чем предупреждают все врачи, альтернативные методы отнимают у пациентов время и снижают его шансы вовремя остановить болезнь.

Миф 6: После хирургического вмешательства болезнь быстро прогрессирует

Операция является основным, а иногда и единственным методом лечения для многих злокачественных заболеваний. Опухоль может быть только вершиной айсберга, а болезнь затрагивать весь организм. Поэтому сейчас применяют комбинированный подход к лечению: помимо операции пациентам назначают лучевую или химиотерапию. Это дает десятилетнюю выживаемость. Единого рецепта, как избежать рецидива после удаления опухоли, нет. Вероятность возвращения болезни зависит от множества факторов, и самый главный из них – это свойства самой опухоли.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».