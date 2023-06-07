В центре Воронежа над тротуаром навис ствол дерева

Фото управы Центрального района Воронежа Фото: Предоставлено

Жильцы дома в центре Воронежа обнаружили опасно наклонившееся дерево. Осмотрев его основание, горожане заметили, что у ствола подгнил корень, и образовалась яма. Бдительные граждане поспешили в управу Центрального района.

Чиновники направили на место специалистов из городского управления экологии, которые признали дерево аварийным и выдали комбинату благоустройства разрешение на его спил.

Рабочие оперативно удалили опасный ствол, нависший над тротуаром по адресу: ул. Комиссаржевской, 10А. По окончании работ порубочные остатки вывезли, а территорию привели в порядок.