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НовостиОбщество7 июня 2023 11:48

В центре Воронежа над тротуаром навис ствол дерева

Аварийное растение оперативно спилили
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Центрального района Воронежа

Фото управы Центрального района Воронежа

Фото: Предоставлено

Жильцы дома в центре Воронежа обнаружили опасно наклонившееся дерево. Осмотрев его основание, горожане заметили, что у ствола подгнил корень, и образовалась яма. Бдительные граждане поспешили в управу Центрального района.

Чиновники направили на место специалистов из городского управления экологии, которые признали дерево аварийным и выдали комбинату благоустройства разрешение на его спил.

Рабочие оперативно удалили опасный ствол, нависший над тротуаром по адресу: ул. Комиссаржевской, 10А. По окончании работ порубочные остатки вывезли, а территорию привели в порядок.