В Воронеже пройдут рейды по тонированным автомобилям

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В среду, 7 июня, сотрудники воронежской Госавтоинспекци выйдут в рейды по выявлению нарушений правил тонировки стекол автомобилей. Проверки пройдут на дорогах Воронежа и области.

Напомним, согласно требованиям Технического регламента уровень светопропускания ветрового и передних стёкол должен составлять не менее 70%. За более интенсивную тонировку выпишут штраф.

В полиции напомнили, что любой участник дорожного движения может сообщать о случаях нарушений правил, в том числе и о нетрезвых водителях, по телефону 269-61-02.