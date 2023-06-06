В массовом ДТП на воронежской трассе пострадали женщина и 7-летняя девочка

Фото с сайта ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В понедельник, 5 июня, в 10.06 часов на трассе «Дон» в Верхнемамонском районе произошла массовая авария. По предварительным данным, 41-летняя жительница столичного региона на автомобиле «Тойота Камри» не выбрала дистанцию до движущегося впереди «КамАЗа» под управлением 66-летнего жителя Богучарского района и допустила столкновение с грузовиком. От удара иномарку отбросило на автомобиль «Тойота Ленд Крузер» под управлением 41-летнего Воронежа.

В аварии пострадали водитель «Тойоты Камри» и его пассажир, 7-летняя девочка. С травмами их доставили в больницу.

В обстоятельствах и причинах ДТП разбираются полицейские.

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки в регионе произошло 104 ДТП, из них 80 в Воронеже. В девяти авариях пострадали 14 человек.