В Коминтерновском районе Воронежа открылась летняя школа рисования

Фото управы Коминтерновского района Фото: Предоставлено

В управе Коминтерновского района Воронежа открылся восьмой сезон благотворительного проекта «Летняя школа рисования».

На торжество к юным художникам пришли попечитель проекта, куратор школы, Заслуженный художник РФ Владимир Шпаковский, друзья из ансамбля «Счастливое детство» Дома пионеров и школьников, сотрудники отдела опеки и попечительства управы района, а также специалисты библиотек.

Праздник удался на славу. Теплые поздравления, море улыбок, увлекательные конкурсы и викторины с задорной Кисточка и Котенком с улицы Лизюкова никого не оставили равнодушными.