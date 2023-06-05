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НовостиЗвезды5 июня 2023 6:02

Эстафета-чтение Платоновфеста пройдет в Воронеже 12 июня

Читать рассказы писателя будут на Советской площади
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Традиционная эстафета-чтение Платоновского фестиваля пройдет в этом году на книжной ярмарке 12 июня. На литературном марафоне прозвучат рассказы Андрея Платонова «Июльская гроза», «Любовь к Родине, или Путешествие воробья» и «Никита».

Гости фестиваля, горожане, деятели культуры и искусства, общественные деятели Воронежа прочтут небольшие фрагменты произведений (длительностью около двух минут)

Эстафета-чтение стартует в 12.00 на Советской площади. Заявки от претендентов принимают до 7 июня.