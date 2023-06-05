Эстафета-чтение Платоновфеста пройдет в Воронеже 12 июня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Традиционная эстафета-чтение Платоновского фестиваля пройдет в этом году на книжной ярмарке 12 июня. На литературном марафоне прозвучат рассказы Андрея Платонова «Июльская гроза», «Любовь к Родине, или Путешествие воробья» и «Никита».

Гости фестиваля, горожане, деятели культуры и искусства, общественные деятели Воронежа прочтут небольшие фрагменты произведений (длительностью около двух минут)

Эстафета-чтение стартует в 12.00 на Советской площади. Заявки от претендентов принимают до 7 июня.