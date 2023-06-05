Платоновский фестиваль привез в Воронеж работы Родченко и Фалька

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В визуальной программе XII Платоновского фестиваля – два столпа советского искусства первой половины ХХ века.

Пространство выставочного зала музея имени Крамского заняли работы Роберта Фалька. Он был одним из лидеров «Бубнового валета». С творчеством участников этого художественного общества воронежцев уже знакомил Платоновфест в 2021-м – на выставке «Бубновый валет. Эманации измов». Сегодняшняя экспозиция показывает исключительно Фалька. И это большая удача - собрать такое количество работ в одном пространстве. Чтобы показать их вместе, вели переговоры с пятью музеями! В итоге воронежцы могут увидеть около 50 работ выдающегося живописца, авангардиста и классика отечественного искусства, подчеркивающих многообразие его наследия. Их предоставили Русский музей, Третьяковская галерея, историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Курская картинная галерея имени Дейнеки, Тульское музейное объединение. Получилась хорошая ретроспектива, отражающая творческий путь Фалька от ранних работ 1909 года до произведений 1950-х.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А на «антресолях» выставочного зала – масштабный подбор снимков родоначальника советской фотографии Александра Родченко. Он был одним из лидеров русского авангарда. Работал в разных областях искусства - живописи, скульптуре, кино, книжном, плакатном, театральном дизайне. В фотографии искал новые приемы и ракурсы, показывая обыденные вещи необычно. На выставке можно увидеть оригинальную съемку конструкций (лестниц, колонн), уличных видов и пейзажей. А также портреты известных современников Родченко – супруги Варвары Степановой, Маяковского и Лили Брик, поэтов, кинорежиссеров, артистов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Выставка представила работы Родченко разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов. В экспозицию вошли 58 серебряно-желатиновых отпечатков из двух портфолио, собранных дочерью художника Варварой Родченко и внуком Александром Лаврентьевым.

Выставки можно посмотреть до 2 июля.