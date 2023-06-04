Жительницу Воронежской области задержали за покушение на жизнь супруга

Подозреваемой грозит до 10 лет заключения Фото: из архива «КП»

Медики больницы скорой помощи сообщили в полицию о 51-летнем пациенте с проникающим ножевым ранением брюшной полости, которого доставили в стационар Таловского района.

Полицейские выяснили, что мужчину привезли 29 мая из квартиры на улице Центральной рабочего поселка Таловая. Там он распивал спиртные напитки в компании со своей женой. Однако между супругами возникла ссора, в ходе которой оскорбленная женщина кухонным ножом нанесла удар мужчине. Увидев кровь и осознав, что сделала, она сама вызвала скорую.

Подозреваемой 48 лет. В ее квартире полицейские обнаружили оружие преступления, а также одежду со следами крови.

По факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.