Рабочие начали разбирать подпорную стену Каменного моста в центре Воронежа

Фото: администрация Воронежа. Фото: Предоставлено "КП"

Рабочие приступили к разбору подпорной стены Каменного моста в центре Воронежа. Об этом сообщили в городской администрации вечером 3 июня. К месту также стянули необходимую технику: кран, вышку, самосвалы, погрузчик. Планируется разобрать около 50 метров стены, а также часть смотровой площадки.

- Фундаментные блоки будем использовать для ограждения места работ. Потребуется инструментальное обследование всех конструкций, в том числе стен, самого моста и проведение инженерно-геодезических изысканий состояния грунтов, - пояснил директор ООО "Фирма "ВиС" Александр Работкин. Вместе с управой Центрального района организация занимается ремонтом.

Всю ночь специалисты будут демонтировать и вывозить обрушившиеся элементы.

Вся дорога под мостом завалена обломками стены. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

3 июня на Воронеж обрушился сильный дождь с грозой. Непогода наделала немало бед. Самая шокирующая из них – обрушение части подпорной стены Каменного моста, возведенного в 1826 году. Рядом с объектом перекрыли движение. Мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил о вводе режима чрезвычайной ситуации районного масштаба.