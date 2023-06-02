В Воронеже задержали насильника и убийцу, который 27 лет находился в международном розыске

Фото с сайта Воронежского СУСКа Фото: Предоставлено

Сотрудники уголовного розыска России в сотрудничестве с воронежскими и белорусскими коллегами раскрыли ряд резонансных преступлений, совершенных больше 25 лет назад. Они смогли найти и задержать подозреваемого в преступлении на территории соседнего государства.

- Предварительно установлено, что в июне 1996 года в городе Минске ранее судимый мужчина изнасиловал местную жительницу. Чтобы скрыть следы, он убил потерпевшую и сжег ее тело, - рассказали в ГУ МВД по области. - Позже установлена его причастность еще к двум изнасилованиям, совершенным в том же году.

Тогда правоохранители Беларуси возбудили уголовное дело, и объявили подозреваемого в международный розыск.

В 2001 году полицейские обнаружили фигуранта в Воронеже. При задержании мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, получил многочисленные переломы и попал в больницу. Однако из медучреждения злоумышленник сбежал.

Полицейские уголовного розыска МВД России инициировали передачу уголовного дела из Беларуси в Россию. В мае этого года оно поступило в воронежский СУСК.

А 1 июня 2023 года при взаимодействии следователей регионального СК, полицейских и сотрудников сотрудников Росгвардии, 52-летнего обвиняемого задержали в Воронеже.

Задержанному предъявили обвинение в совершении преступлений, по целому набору статей: 105, 131, 158, 159, 162, 167 и 325 УК РФ.

Сейчас задержанный содержится под стражей.