В Воронеже временно изменится схема дорожного движения на улице Загоровского

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа сообщила о временном изменении схемы дорожного движения на участке улицы Загоровского. Это связано с необходимостью проведения работ по переустройству наружных сетей водоснабжения и канализации, а также устройством дорожного полотна.

Схему движения скорректируют на период с 10.00 понедельника, 5 июня, до конца августа. В это время в частично будет закрыто движение по одной из полос в районе дома № 1 по улице Загоровского. Правила проезда будут регулировать установленные на участке дорожные знаки. Обращайте на них внимание!

В мэрии напомнили, что работы организованы в рамках строительства автодороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева. Новая магистраль станет дублером выезда из Коминтерновского и приближенной к нему части Центрального районов и позволит снизить часть нагрузки на Московский проспект.