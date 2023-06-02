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НовостиОбщество2 июня 2023 12:04

Инспекторы ГИБДД доставили жительницу Воронежа в роддом за несколько минут до рождения сына

Счастливая семья поблагодарила сотрудников полиции за помощь
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В День защиты детей ранним утром к инспекторам ГИБДД на улице Матросова в Воронеже обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что у его жены начались роды, но он не может оперативно доставить супругу в роддом №2 из-за заторов на дороге.

Тогда инспекторы приняли решение сопроводить роженицу в медучреждение. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, сотрудники полиции быстро доставили семью в роддом. И успели вовремя - уже через несколько минут на свет появился мальчик.

Счастливые родители от души поблагодарили инспекторов за отзывчивость и своевременно оказанную помощь.