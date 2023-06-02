В Воронеже отменили концерт Дмитрия Певцова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже продолжаются отмены-переносы гастрольных мероприятий.

Концерт Дмитрия Певцова, планируемый 8 июня в Городском дворце культуры, отменяется. Как говорят организаторы, по техническим причинам.

Промоутер спектакля "Невеста напрокат", запланированного на 13 октября, сообщил, что мероприятие переносится на февраль 2024 года - якобы в связи с изменением гастрольного графика артистов.

Организаторы концерта "Свидание", запланированного на 1 июня в клубе "Сто Ручьев", перенесли мероприятие на сентябрь, концерт "Дискотека 90-х" - на ноябрь.