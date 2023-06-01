Жительница Воронежа помешала мошенникам обокрасть ее мужа

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрированы пять сообщений о хищениях денег с банковских карт граждан. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по Воронежу обратилась супружеская пара, проживающая на территории Южного микрорайона. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Женщина пояснила, что на телефон ее 49-летнего мужа позвонил лже-сотрудник банковской организации. Он сообщил о попытке перевода денег с расчетного счета воронежца на сомнительные реквизиты. Чтобы сохранить сбережения, аферист посоветовал оформить потребительский кредит на один миллион рублей. И взятые в долг деньги нужно было перевести на «безопасный» счет. Далее злоумышленники вызвали потерпевшему такси, и он отправился в банк для оформления кредита. Но, к счастью, в этот момент мужчина поделился происходящим с женой. Она настояла незамедлительно обратиться в полицию.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрированы пять сообщений о хищениях денег с банковских карт граждан, а также 14 заявлений о краже денег, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Суммарный ущерб превысил три миллиона 300 тысяч рублей.