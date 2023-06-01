В Воронежской области «закладчика» наркотиков, перевозившего крупную партию «соли», посадили на 5,5 лет

В суде решили отправить «закладчика» в колонию строгого режима. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Павловском районном суде вынесли приговор 34-летнему Андрею Н. Мужчину обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

В январе 2023 года Андрей Н. получил от пока не установленного следствием преступника крупную партию синтетического наркотика «соль». Его в дальнейшем предполагали продать более мелкими партиями в Острогожске. 34-летний мужчина должен был закладывать «соль» в тайники.

Полицейские задержали «закладчика», когда он перевозил партию «соли» в такси. Его остановили на 660 километре трассы «Дон» в Павловском районе.

- Суд приговорил Андрея Н. к 5,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Павловского района.