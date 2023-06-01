В Воронеже открываются уличные читальни

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Традиционно в летний период в Воронеже устраивают читальни на свежем воздухе. В этом году проект стартует 1 июня. "Никитинка" открывает сезон летних читален на площадке перед главным корпусом библиотеки.

Отдел музыкально-нотной литературы подготовил выставку «Лето с песен начинаем», а также развлекательную программу для взрослых и детей. Сотрудники отдела краеведения предложат сыграть в игру «Городские прогулки», продемонстрируют книжную выставку «Воронеж. Точки маршрута», познакомят с обзором литературы по достопримечательностям города, собранной в библиогиде «Открывая Воронеж». Кроме того, для детской аудитории состоится серия мастер-классов «Оригами своими руками», «Семейная открытка», «Сердце цвета триколора».

В первый день лета с 12.00 до 13.00 в читальне «Книжное лето» можно будет обменяться книгами, познакомиться с выставкой «С книгой по пути», разгадать кроссворд и ответить на вопросы викторины.

6 июня с 11.00 до 13.00 состоится акция «Народы России: единство в многообразии». Сотрудники отдела литературы на иностранных языках представят выставку «Языки народов России: читаем в оригинале», проведут для участников летних читален конкурс «Народов России мудрость вековая: верования, сказы, легенды» и викторину «Национальных костюмов узоры, примет многоголосие, обрядов сказ». В этот же день с 13.00 до 15.00 у главного входа в Никитинскую библиотеку состоится летняя уличная акция «ЧИ-тайм», посвященная Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина. Воронежцев ждет викторина по творчеству поэта «Любимый Пушкин», литературный квиз «Парад поэтов» – поэтическая игра по стихотворениям русских классиков.