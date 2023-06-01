Под Воронежем разыскивают водителя, сбившего 11-летнюю девочку на «зебре»

Место, где машина сбила 11-летнюю девочку. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 31 мая, в 9.15 в Новоусманском районе на первом километре автодороги «Новая Усмань – Сомово» случилось ДТП. 11-летняя местная девочка шла по «зебре», где нет светофора. На нее налетела машина. Водитель не остановился, чтобы посмотреть, каково состояние ребенка и помочь ему. Напротив, дал по газам и скрылся.

Девочка получила серьезные травмы, ее отвезли в больницу. Полицейские устанавливают марку автомобиля и личность водителя.

- Всего 31 мая в Воронежской области зарегистрировали 102 ДТП. Из них в Воронеже – 72, на дорогах в районах – 23, на федеральных трассах – 7. В десяти авариях травмы получили 11 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.