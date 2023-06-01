В Воронежской области создали комиссию по борьбе с самовольным строительством

Здание на улице Владимира Невского, 31/1, видимо, скоро снесут. Фото: c телеграм-канала правительства Воронежской области.

В Воронежской области начала работу комиссия по устранению и предотвращению фактов самовольного строительства. Распоряжение о ее создании подписал губернатор Александр Гусев. Комиссию будет курировать инспекция государственного строительного надзора по Воронежской области и лично заместитель председателя регионального правительства Константин Кузнецов.

В состав комиссии вошли представители департаментов архитектуры, строительства, имущественных и земельных отношений, защиты объектов культурного наследия, а также сотрудники контрольно-надзорных органов.

На заседаниях комиссии будут рассматривать ситуации и обращения, связанные с нарушением прав граждан и юридических лиц при проектировании или строительстве капитальных объектов.

Для того, чтобы задать вопрос по тому или иному объекту, вызывающему сомнение местных жителей, нужно направить официальное обращение в инспекцию госстройнадзора. Он будет взят на контроль в случае подтверждения факта нарушения закона.

На данный момент в Воронежской области обнаружили 128 объектов самовольного строительства. А на ближайшем заседании комиссии рассмотрят вопрос о сроках демонтажа самовольной постройки по адресу ул. Владимира Невского, 31/1 (там расположены пекарня и кафе) и нескольких других объектов, судьба которых не решается многие годы.

Работники органов местного самоуправления подготовили «дорожные карты» по сносу или иным решениям, связанным с самовольными постройками. Эта информация размещена в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД). Ее можно посмотреть после перехода по ссылке. Пока информационный ресурс находится в стадии разработки. Скоро отдельные разделы карты будут открыты для просмотра.