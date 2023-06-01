Воронежские железнодорожники объявили о сплошных проверках пассажиров

Не забывайте кошелек, садясь в электричку «зайцем», - это может дорого обойтись. Фото: из архива «КП»

О месячнике борьбе с безбилетными пассажирами в электричках объявили в пригородной пассажирской компании «Черноземье». Он продлится с 5 по 30 июня. В эти дни по пригородным поездам пройдут рейды. Во время них от пассажиров потребуют предъявить билеты.

Если билетов не будет, возможны два варианта событий. Первый – самый мягкий. Пассажир покупает билет и плюсом к его стоимости платит еще 20 рублей дополнительного сбора за оформление проездного документа в поезде.

Второй вариант гораздо более жесткий. Если пассажир отказывается покупать билет, на него составляют акт. А потом по этому документу с «зайца» взыщут штраф в размере 50-кратной стоимости проезда на расстояние 10 километров.

В ППК «Черноземье» привели наглядный пример. Штраф по акту за путешествие «зайцем» по маршруту Воронеж-1 – Лиски составит 1260 рублей. Плюс стоимость проезда до этого крупного райцентра – 246 «целковых». В итоге «зайцу» придется заплатить 1506 рублей.