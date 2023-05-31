В Воронеже появятся мемориальные доски в память о герое СВО и Покровском женском монастыре

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На очередном заседании городской комиссии по культурному наследию утвердили идею установки мемориальной доски, посвящённой памяти кавалера Ордена Мужества Константина Алипатова, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Табличка появится на фасаде школы №62, где учился герой.

Другую мемориальную доску комиссия решила разместить на доме №41 на улице Сакко и Ванцетти. Она будет сообщать о существовании в этом здании Покровского женского монастыря.

Члены комиссии также согласовали переименование бульвара «Волгоградский». Отныне онбудет носить название – «Героев Сталинграда», а чуть позже на нем появится информационный стенд о Сталинградской битве.