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НовостиОбщество31 мая 2023 16:43

В Воронеже появятся мемориальные доски в память о герое СВО и Покровском женском монастыре

А Волгоградский бульвар переименуют в бульвар Героев Сталинграда
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

На очередном заседании городской комиссии по культурному наследию утвердили идею установки мемориальной доски, посвящённой памяти кавалера Ордена Мужества Константина Алипатова, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Табличка появится на фасаде школы №62, где учился герой.

Другую мемориальную доску комиссия решила разместить на доме №41 на улице Сакко и Ванцетти. Она будет сообщать о существовании в этом здании Покровского женского монастыря.

Члены комиссии также согласовали переименование бульвара «Волгоградский». Отныне онбудет носить название – «Героев Сталинграда», а чуть позже на нем появится информационный стенд о Сталинградской битве.