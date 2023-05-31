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НовостиОбщество31 мая 2023 16:04

На Советской площади Воронежа спилят ель и липу

Обследование выявило у них признаки усыхания
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В первый день лета на Советской площади Воронежа пройдут работы по санитарной обрезке деревьев и кустарников.

Как рассказали в городском управлении экологии, предварительно все растения на площади обследовали, у нескольких деревьев выявили признаки усыхания.

В связи с этим экологи выдали разрешение на выполнение их санитарной обрезки. Кроме того, рабочие удалят одну липу и одну ель, которые находятся в плачевном состоянии.

Работы будут проводиться силами МБУ «Зеленхоз» под строгим контролем экологов, заверили в управлении.