На Советской площади Воронежа спилят ель и липу

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В первый день лета на Советской площади Воронежа пройдут работы по санитарной обрезке деревьев и кустарников.

Как рассказали в городском управлении экологии, предварительно все растения на площади обследовали, у нескольких деревьев выявили признаки усыхания.

В связи с этим экологи выдали разрешение на выполнение их санитарной обрезки. Кроме того, рабочие удалят одну липу и одну ель, которые находятся в плачевном состоянии.

Работы будут проводиться силами МБУ «Зеленхоз» под строгим контролем экологов, заверили в управлении.