В Воронежскую область придет жара до +28 градусов

На востоке и юге Воронежской области в субботу, 3 июня, можно будет и позагорать. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Воронежской области в конце рабочей недели и в начале выходных будет очень тепло, местами даже жарко. Неудивительно, ведь на календаре будет уже лето. Наконец-то к нам прочно пришел антициклон, который и будет определять погоду. Впрочем, она еще будет, скажем так, неровной. Если на юг и восток в субботу, 3 июня, придет настоящая жара, то в Воронеже на выходных температура не поднимется выше +21.

В четверг, 1 июня, в Воронежской области будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура будет колебаться от +6 до +11, днем – от +20 до +25. В Воронеже погода будет примерно такой же. Ночью +7…+9, днем +22…+24.

В пятницу, 2 июня, в Воронежской области прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра будет держаться в районе +7…+12, днем +22…+27. В Воронеже снова похожая погода. Ночью +9…+11, днем +24…+26.

В субботу, 3 июня, в целом по Воронежской области обещают переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. Возможны порывы ветра до 13 м/c. Ночью прогнозируют +10…+15 градусов, днем +18…+23, а на юге и востоке до +28.

В Воронеже погода будет на этот раз кардинально иной. Ночью преимущественно без осадков при +12…+14 градусах. Днем прогнозируют кратковременный дождь. При этом потеплеет всего лишь до +19…+21.

В воскресенье, 4 июня, пока синоптики сообщили только предварительный прогноз по Воронежу. Вместо юго-западного подует северо-западный ветер. Ночью пройдет небольшой дождь, температура понизится до +8 градусов. Днем на солнце будут набегать тучи. Будет прохладно – около +19.