В Воронеже закроют движение по набережной

Неудобства связаны с реконструкцией Петровской набережной Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

С 3 по 4 июня в Воронеже закроют проезд автотранспорта на участках улиц Софьи Перовской и Декабристов. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это необходимо для проведения работ по благоустройству первой очереди Петровской набережной.

Запрещающий движение знак появится с 20:00 3 июня до 13:00 4 июня на участках улиц Софьи Перовской (от улицы Чернышевского до улицы Большой Стрелецкой) и Декабристов (от улицы Таранченко до улицы Софьи Перовской).

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Мэрия просит автомобилистов быть внимательными и заранее предусмотреть маршрут объезда перекрытого участка.