В Воронеже закроют движение по набережной

Неудобства связаны с реконструкцией Петровской набережной
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
С 3 по 4 июня в Воронеже закроют проезд автотранспорта на участках улиц Софьи Перовской и Декабристов. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это необходимо для проведения работ по благоустройству первой очереди Петровской набережной.
Запрещающий движение знак появится с 20:00 3 июня до 13:00 4 июня на участках улиц Софьи Перовской (от улицы Чернышевского до улицы Большой Стрелецкой) и Декабристов (от улицы Таранченко до улицы Софьи Перовской).
Фото с сайта мэрии Воронежа
Фото: Предоставлено
Мэрия просит автомобилистов быть внимательными и заранее предусмотреть маршрут объезда перекрытого участка.