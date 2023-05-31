Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 14:10

В Воронеже закроют движение по набережной

Запрет временно введут на улице Софьи Перовской
Ирина КАЗАНИНА
Неудобства связаны с реконструкцией Петровской набережной

Неудобства связаны с реконструкцией Петровской набережной

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

С 3 по 4 июня в Воронеже закроют проезд автотранспорта на участках улиц Софьи Перовской и Декабристов. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это необходимо для проведения работ по благоустройству первой очереди Петровской набережной.

Запрещающий движение знак появится с 20:00 3 июня до 13:00 4 июня на участках улиц Софьи Перовской (от улицы Чернышевского до улицы Большой Стрелецкой) и Декабристов (от улицы Таранченко до улицы Софьи Перовской).

Фото с сайта мэрии Воронежа

Фото с сайта мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено

Мэрия просит автомобилистов быть внимательными и заранее предусмотреть маршрут объезда перекрытого участка.