Житель Воронежской области похитил более 1,5 млн рублей при получении субсидии

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В выявлен Таловском районе Воронежской области выявили факт мошенничества при получении сельскохозяйственной субсидии.

27-летний руководитель сельхозпредприятия на основании предоставленного пакета документов получил грант около 5 млн рублей для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства.

Правоохранители выяснили, что в отчетных документах мужчина указал недостоверные сведения, касающиеся стоимости приобретенного им с августа 2020 года по июнь 2021 года поголовья скота и сельхозтехники - значительно завысил цены в договорах купли-продажи.

- Таким образом фигурант совершил хищение бюджетных средств на сумму более 1,5 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. За мошенничество ему грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.