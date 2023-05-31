В Воронежской области более 300 детей получили травмы на спортивных и развлекательных площадках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники прокуратуры ежегодно выявляют нарушения в обеспечении безопасности несовершеннолетних в организациях отдыха и оздоровления детей. Всего в регионе более 650 детских игровых и спортивных площадок и из-за недостаточного обеспечения безопасности в 2022-м году более 300 подростков получили травмы на спортивных и развлекательных объектах, а один ребенок даже погиб.

- Результаты проверок показали, что управами ряда районов не приняты должные и своевременные меры по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий на обозначенных объектах, что привело к несчастным случаям. По фактам травмирования несовершеннолетних следственными органами возбуждены уголовные дела, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.