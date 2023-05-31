Росприроднадзор выявил нарушения на семи свалках Воронежской области

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Фото: Предоставлено

В Черноземье областях с февраля проходят обследования мест накопленного вреда окружающей среде, включенных в федеральный проект «Генеральная уборка». В список попали 15 незаконных свалок в Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской. В нашем регионе таких мест семь.

- Специалисты отобрали пробы компонентов окружающей среды на предмет наличия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почве, водных объектах в зоне негативного влияния свалок, а также провели маркшейдерские исследования для определения площади и морфологического состава складируемых отходов, - сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Все полученные материалы направлены в Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия для экспертной оценки и формирования экспертного заключения.

В частности, в ходе проверок инспекторы выявили факты открытого доступа на свалку, въезд и работу специализированного транспорта на территории объекта, размещение свежих отходов. Такие нарушения зафиксировали в Репьевском, Воробьевском, Поворинском, Кантемировском, Петропавловском муниципальных районах Воронежской области.

По результатам выявленных нарушений, Управление направило предостережения в адрес местных администраций, а в адрес губернатора региона – информационное письмо. Параллельно информацию о незаконной эксплуатации свалок передали в прокуратуру области и следственный комитет.